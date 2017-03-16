В Башкирии осудили бывшего начальника ГИБДД Калтасинского района

31-летний бывший начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Калтасинскому району Башкирии Максим Набиуллин признан виновным по двум статьям: «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Cуд и следствие установили, что «Zaz Chance» в июле прошлого года был эвакуирован на штрафстоянку из-за неправильной парковки. Сумма расходов за четыре дня хранения автомобиля не превышала семи тысяч рублей, но начальник предложил отказаться от автомобиля за 50 тысяч рублей. Владелица машины согласилась, полицейский подделал договор купли-продажи автомобиля и передал его своей родственнице.
В июне и августе того же года Набиуллин не арестовал двух водителей, задержанных за управление автомобилем в пьяном виде, вопреки постановлению мирового суда. За свои незаконные действия бывший начальник отделения потребовал от их родственников отремонтировать свой служебный кабинет и заправить автомобиль на 20 литров.
- По результатам служебной проверки МВД по Республике Башкортостан сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Приговором суда ему назначено два года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года.