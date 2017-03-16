В Башкирии осудили бывшего начальника ГИБДД Калтасинского района

Cуд и следствие установили, что «Zaz Chance» в июле прошлого года был эвакуирован на штрафстоянку из-за неправильной парковки. Сумма расходов за четыре дня хранения автомобиля не превышала семи тысяч рублей, но начальник предложил отказаться от автомобиля за 50 тысяч рублей. Владелица машины согласилась, полицейский подделал договор купли-продажи автомобиля и передал его своей родственнице.