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Уфимец получил двое суток ареста за то, что поскользнулся

16 марта 2017, 14:59
Он якобы оказал сопротивление полицейским при задержании и затеял драку.

Урал Акзитов поскользнулся на остановке общественного транспорта, сильно ушибся и присел отдышаться. Тут полицейские посчитали его нетрезвым, задержали и отвели в отделение, сообщают «Вести-Башкортостан».

После двух суток ареста Калининский суд Уфы вынес постановление в отношении мужчины о том, что он, якобы, оказал сопротивление полицейским при задержании и затеял драку. Видеозапись, которую раздобыл пострадавший, опровергла данный факт. Мужчина подал жалобу в Верховный суд Башкирии на решение районного суда и в апелляции выиграл дело.

- Теперь после получения документов из Верховного суда республики в Управление МВД России по городу Уфе будет приниматься решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе МВД по республике.

Журналисты телеканала, ознакомившись с видеозаписью, обнаружили, что в тот момент, пока полицейские «брали» подскольнувшегося уфимца, прямо на остановке общественного транспорта мошенница вытащила из сумки женщины кошелек.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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