Уфимец получил двое суток ареста за то, что поскользнулся

После двух суток ареста Калининский суд Уфы вынес постановление в отношении мужчины о том, что он, якобы, оказал сопротивление полицейским при задержании и затеял драку. Видеозапись, которую раздобыл пострадавший, опровергла данный факт. Мужчина подал жалобу в Верховный суд Башкирии на решение районного суда и в апелляции выиграл дело.