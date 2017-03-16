Депутат Госдумы от Башкирии попросил похоронить Ленина

Депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев отправил запрос на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос демонтажа Мавзолея Ленина на Красной площади. Депутат считает, что столетие революции – самое подходящее время, чтобы закрыть эту тему, сообщает Russia Today (RT). По мнению народного избранника, в год столетия революции пора поставить точку в спорах о захоронении.
- Большевистский переворот по сути был преступлением против государства. Теперь мы живём в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила Церковь, — заявил Сухарев телеканалу RT.
Накануне Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. Также Сухарев заявил, что на сохранение надлежащих условий в мавзолее расходуются немалые средства из бюджета. Захоронение сократит эту статью расходов. После захоронения на месте мавзолея депутат предложил создать исторический музей.
Дискуссии о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея и его захоронении ведутся с конца 1980-х годов, активизируясь в преддверии дня рождения вождя 22 апреля и даты его смерти - 21 января. Социологические исследования показывают, что в последние годы за захоронение тела Ленина выступают не менее 60% граждан России. Вместе с тем Мавзолей Ленина входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит, не подлежит демонтажу.