Депутат Госдумы от Башкирии попросил похоронить Ленина

- Большевистский переворот по сути был преступлением против государства. Теперь мы живём в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила Церковь, — заявил Сухарев телеканалу RT.