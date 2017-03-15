В Уфе детский спортзал остался без горячей воды и света

В администрацию Уфы поступила жалоба по поводу спортивного зала в доме на ул. Ферина 1/1. Помещение, в котором проходят занятия по художественной гимнастике, осталось без горячей воды и света.
- Все коммуникации находятся на территории магазина "Ярмарка" и администрация магазина не пускает работников ЖЭУ для устранения причин отсутствия воды и света, - пишет заявительница. - Долгов данная школа по оплате коммунальных услуг не имеет. Почему данная ситуация остается без решения уже более пяти месяцев, непонятно.
Ситуацию Медиакорсети прокомментировал начальник управления ЖКХ Калининского района Уфы Ринат Варин:
- Там возник спор двух хозяйствующих субъектов – Уфимского мотостроительного производственного объединения и магазина «Ярмарка» (ООО «Натуральные продукты»), - пояснил он. - Зал находится на балансе УМПО, но инженерные сети проходят через подвалы, которые находятся в собственности у «Ярмарки». Между ними возник спор, кто именно должен вносить плату за коммунальные услуги. В итоге несколько месяцев назад «Ярмарка» перекрыла сети. Мы уже несколько раз проводили встречи с представителями этих субъектов, но пока ничего добиться не удается. Завтра мы встречаемся еще раз.