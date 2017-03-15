В Архангельском районе Башкирии закрыли 8 скотомогильников

Верховный суд республики по иску прокуратуры Башкирии запретил эксплуатацию восьми скотомогильников на территории Архангельского района, сообщила прокуратура республики.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что эти сооружения не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям, в том числе скотомогильники были не герметичны, поэтому через них протекали грунтовые и талые воды. Это создавало угрозу для распространения инфекций.
В 2014 году из бюджета республики было выделено 4,5 млн руб на их капитальный ремонт.
- Однако при проведении работ часть указанной суммы была похищена за счет использования некачественных материалов. При этом районная администрация не проконтролировала надлежащее использование бюджетных средств, - отмечается в сообщении прокуратуры.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ).