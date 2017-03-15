mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Архангельском районе Башкирии закрыли 8 скотомогильников

15 марта 2017, 16:41
Они не соответствовали санитарным нормам.

Верховный суд республики по иску прокуратуры Башкирии запретил эксплуатацию восьми скотомогильников на территории Архангельского района, сообщила прокуратура республики.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что эти сооружения не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям, в том числе скотомогильники были не герметичны, поэтому через них протекали грунтовые и талые воды. Это создавало угрозу для распространения инфекций.

В 2014 году из бюджета республики было выделено 4,5 млн руб на их капитальный ремонт.

- Однако при проведении работ часть указанной суммы была похищена за счет использования некачественных материалов. При этом районная администрация не проконтролировала надлежащее использование бюджетных средств, - отмечается в сообщении прокуратуры.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ).

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04