В Архангельском районе Башкирии закрыли 8 скотомогильников

В ходе прокурорской проверки было установлено, что эти сооружения не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям, в том числе скотомогильники были не герметичны, поэтому через них протекали грунтовые и талые воды. Это создавало угрозу для распространения инфекций.