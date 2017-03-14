В Уфе могут провести Международный день женского хоккея

Уфа претендует на проведение Международного женского дня хоккея в 2018 году, пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Континентальной хоккейной лиги по хоккейным операциям Георгия Кобылянского.
- В этом году мы с успехом провели Международный день женского хоккея в Красноярске. Участвовало 38 стран, наше мероприятие было признано лучшим: мы единственные, кто делал прямую трансляцию в интернете. На следующий год мы рассматриваем Дмитров, Санкт-Петербург и Уфу как место проведения такого дня. Будет выбран город, который предложит лучшие условия, - цитирует его слова ТАСС.
Данное мероприятие проводится Международной федерацией хоккея для популяризации женского хоккея.
В течение 45 часов матчи непрерывно проходят в 39 странах мира, стартуя в Новой Зеландии и заканчивая в Канаде.