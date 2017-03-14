В Башкирии мужчину пырнули ножом из-за таблицы умножения

Следствие считает, что 14 февраля этого года после совместного употребления алкоголя 25-летний хозяин дома стал высказывать претензии своей сожительнице по поводу злоупотребления спиртным и отсутствия интереса к воспитанию сына. Мужчина поднял своего сына из постели и заставил повторить таблицу умножения. На это 23-летний гость хозяина взял нож и нанес хозяину несколько ударов.