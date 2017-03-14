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В Башкирии мужчину пырнули ножом из-за таблицы умножения

14 марта 2017, 12:57
Потерпевший поднял среди ночи сына, чтобы проверить его знания.

23-летнего жителя башкирского города Сибая подозревают в покушении на убийстве знакомого, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Следствие считает, что 14 февраля этого года после совместного употребления алкоголя 25-летний хозяин дома стал высказывать претензии своей сожительнице по поводу злоупотребления спиртным и отсутствия интереса к воспитанию сына. Мужчина поднял своего сына из постели и заставил повторить таблицу умножения. На это 23-летний гость хозяина взял нож и нанес хозяину несколько ударов.

Потерпевший остался жив, благодаря вовремя оказанной ему медицинской помощи. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, он уже выписан из стационара.

Обвиняемый признал свою вину. Следователи выявили, что мать злоупотребляла спиртным и не занималась воспитанием детей, в связи с чем в комиссию по делам несовершеннолетних было направлено представление для принятия мер.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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