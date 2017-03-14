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Салават Хусаинов: Визуальное состояние Уфы оставляет желать лучшего

14 марта 2017, 09:51
В Уфе обратили внимание на обочины.

Сегодня на оперативном совещании в администрации города первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов коснулся вопроса внешнего вида города.

- Визуальное состояние города оставляет желать лучшего, - сказал он.

Это, в частности, связано с «черными кучами» снега, которые образовались вдоль дорог и остановочных павильонов.

- Их подрезать необходимо. Надо отводить воду от проезжей части, мы же потеряем дороги, уважаемые коллеги, - сказал он. - Все эти нависающие сугробы уже необходимо убирать по всем проезжим частям.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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