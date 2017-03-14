Салават Хусаинов: Визуальное состояние Уфы оставляет желать лучшего

Сегодня на оперативном совещании в администрации города первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов коснулся вопроса внешнего вида города.
- Визуальное состояние города оставляет желать лучшего, - сказал он.
Это, в частности, связано с «черными кучами» снега, которые образовались вдоль дорог и остановочных павильонов.
- Их подрезать необходимо. Надо отводить воду от проезжей части, мы же потеряем дороги, уважаемые коллеги, - сказал он. - Все эти нависающие сугробы уже необходимо убирать по всем проезжим частям.