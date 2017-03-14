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Салават Хусаинов распорядился поздравить каждого работника ЖКХ Уфы

14 марта 2017, 10:17
В это воскресенье будет отмечаться профессиональный праздник работников ЖКХ.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы первый заместитель главы города Салават Хусаинов дал поручение руководителям жилищно-коммунального блока поздравить каждого работника ЖКХ с профессиональным праздником.

- В это воскресенье будет профессиональный праздник - день работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Даже в названии самого праздника ЖКХ поставили на последнее место. По значимости, наверное. Тем не менее, обращаюсь к руководителям, поблагодарите каждого работника. Праздник, он, наверное, так совпал или в свое время так приняли. Он находится на исходе отопительного сезона. Сегодня больших опасений в плане отопительного сезона мы уже не испытываем в связи с погодными условиями.

По словам Хусаинова, этот отопительный сезон удалось пройти «без особых технических прецедентов».

- Поблагодарите тех, кто каждодневно создает условия для нормальной жизнедеятельности миллионного города. Кто каждый день выходит и выполняет свою работу за не очень высокую заработную плату. Каждого поблагодарите, - сказал Хусаинов. - Если вы ждете, что кто-то другой поблагодарит, никто не поблагодарит. Сами должны думать. Сами должны говорить слова поздравления и поддержки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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