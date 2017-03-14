Салават Хусаинов распорядился поздравить каждого работника ЖКХ Уфы

- В это воскресенье будет профессиональный праздник - день работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Даже в названии самого праздника ЖКХ поставили на последнее место. По значимости, наверное. Тем не менее, обращаюсь к руководителям, поблагодарите каждого работника. Праздник, он, наверное, так совпал или в свое время так приняли. Он находится на исходе отопительного сезона. Сегодня больших опасений в плане отопительного сезона мы уже не испытываем в связи с погодными условиями.