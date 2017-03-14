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Доминик Джокер споет в Уфе в честь воссоединения Крыма с Россией

14 марта 2017, 13:30
Митинг-концерт состоится в субботу, 18 марта.

Жителей Уфы и гостей столицы в субботу, 18 марта, приглашают на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Собравшихся ждет историческая реконструкция и концерт, на котором споют звезды башкирской эстрады и Доминик Джокер. По словам организаторов, на мероприятии, которое пройдет на площади имени Салавата Юлаева, ожидается порядка 10 тысяч человек.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Федерации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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