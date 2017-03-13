Владимир Путин встретился с Михаилом Бабичем

Сегодня президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе, председателем Государственной комиссии по химическому разоружению Михаилом Бабичем. На встрече обсуждалось выполнение Россией международных обязательств по уничтожению химического оружия, сообщается на сайте президента России.
Как было отмечено, в мире накоплено почти 70,5 тыс тонн этого химического оружия, из них самые большие запасы были в Российской Федерации – 40 тыс тонн, 27 тыс тонн – у американцев, остальные распределились на все другие страны.
Михаил Бабич доложил президенту страны, что сегодня идет финишный этап реализации президентской программы.
- В ноябре 2016 года из семи объектов, которые в Российской Федерации занимались уничтожением химического оружия, на шести работы полностью завершены. По сути дела у нас сейчас работы сосредоточены на одном объекте в Удмуртской Республике, объект «Кизнер», - подчеркнул полпред.
По его словам, взятые темпы позволят завершить все работы в текущем году.
- Кроме того, в ходе реализации данной программы Российская Федерация затратила более 330 миллиардов рублей за весь период; 12 миллиардов рублей потрачено на объекты социальной инфраструктуры в регионах, в которых расположены эти объекты: это школы, больницы, дороги, детские сады, объекты спортивной инфраструктуры, – и на сегодняшний день эти объекты уже полностью функционируют. В тех местах, где проживают люди, которые работают на этих объектах, они работают и служат в интересах этих людей, - доложил Михаил Бабич.
В дальнейшем, по словам Бабича, объекты, где будут уничтожены последствия ликвидации химического оружия, будут предложены потенциальным инвесторам для дальнейшего использования, чтобы те средства, которые Россия вложила в эту работу, не пропали.