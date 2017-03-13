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В Уфе убийцу зарезали в колонии

13 марта 2017, 09:36
Мужчина отбывал срок за убийство и разбой.

39-летний житель Туймазов обвиняется в убийстве мужчины в исправительной колонии Уфы, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следствие считает, что утром 9 марта произошла ссора между 39-летним осужденным за разбой и другие виды хищений и 38-летним жителем Смоленской области, который был судим за убийство и разбой с применением оружия. В ходе конфликта местный житель несколько раз ударил ножом жителя Смоленской области. От полученных травм тот скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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