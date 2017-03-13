В Уфе убийцу зарезали в колонии

Следствие считает, что утром 9 марта произошла ссора между 39-летним осужденным за разбой и другие виды хищений и 38-летним жителем Смоленской области, который был судим за убийство и разбой с применением оружия. В ходе конфликта местный житель несколько раз ударил ножом жителя Смоленской области. От полученных травм тот скончался на месте.