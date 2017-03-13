В Уфе пройдут две «горячие линии» для потребителей

Накануне Всемирного дня прав потребителей (15 марта) в стране проводятся «горячие линии» для граждан. В Башкирии организованы две «горячие линии», сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Сегодня начала работать «горячая линия» по вопросам качества продуктов питания, по телефону 8-800-100-47-67 специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы жителей республики. Звонить можно с 10.00 до 16.00 уфимского времени с 13 по 27 марта (перерыв с 12.00 до 12.45).
Сегодня же в течение этого времени работает «горячая линия» для потребителей по актуальным вопросам защиты их прав, в том числе законных интересов при дистанционной торговле в сети интернет. Задать вопросы по этой теме можно по телефонам +7(347) 229-90-62, 229-90-63, 229-90-64 только сегодня.
Для тех же, кто не дозвонился по телефону, продолжает действовать «виртуальная приемная», куда каждый человек может обратиться с вопросом, касающимся его потребительских прав, сообщили в ведомстве.