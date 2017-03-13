В Уфе пройдут две «горячие линии» для потребителей

Сегодня же в течение этого времени работает «горячая линия» для потребителей по актуальным вопросам защиты их прав, в том числе законных интересов при дистанционной торговле в сети интернет. Задать вопросы по этой теме можно по телефонам +7(347) 229-90-62, 229-90-63, 229-90-64 только сегодня.