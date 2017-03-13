В Башкирии стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

- С 13 марта по 24 марта в Башкирии проводится первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», - сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Цель акции – привлечь внимание населения к проблемам употребления и распространения наркотиков.
В республике круглосуточно действуют телефон доверия МВД по республике (347) 279-32-92, по которому жители могут сообщать о фактах изготовления, потребления, хранения и сбыта наркотиков, местонахождении притонов.
Также обращения граждан по вопросам профилактики наркомании, реабилитации наркопотребителей будут приниматься по телефонам: