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В Башкирии стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

13 марта 2017, 12:39
О наркотиках и притонах можно будет сообщить по телефонам горячей линии.

- С 13 марта по 24 марта в Башкирии проводится первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Цель акции – привлечь внимание населения к проблемам употребления и распространения наркотиков.

В республике круглосуточно действуют телефон доверия МВД по республике (347) 279-32-92, по которому жители могут сообщать о фактах изготовления, потребления, хранения и сбыта наркотиков, местонахождении притонов.

Также обращения граждан по вопросам профилактики наркомании, реабилитации наркопотребителей будут приниматься по телефонам:

  • 232-19-52 - Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
  • 273-09-00, 8-800-7000-183 - Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
  • 218-03-56 - Министерство образования Республики Башкортостан;
  • 272-69-75, 228-09-92, 228-02-92 - Военный комиссариат Республики Башкортостан;
  • 223-22-11 - Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «Индиго»;
  • 89173844060 - Уфимская епархия Русской Православной Церкви;
  • 250-80-74, 242-22-33 - Центральное духовное управление мусульман России.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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