Чемпиона по пауэрлифтингу в Кумертау забили стульями до смерти

- В Sоло насмерть забили парня стульями. Парень просто что-то не так сказал и его начали бить вчетвером, после чего взяли в руки стулья и закрыли дверь. Били до тех пор, пока голова не превратилась в сами понимаете что. Отвезли его в больницу и там он скончался, - пишет очевидец в сети.