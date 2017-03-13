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Чемпиона по пауэрлифтингу в Кумертау забили стульями до смерти

13 марта 2017, 15:08
Двоих участников драки до сих пор разыскивают.

В группе социальной сети «Кумертау Черный список» появилось сообщение очевидца страшной драки в ночном клубе «Solo», которая произошла 5 марта.

- В Sоло насмерть забили парня стульями. Парень просто что-то не так сказал и его начали бить вчетвером, после чего взяли в руки стулья и закрыли дверь. Били до тех пор, пока голова не превратилась в сами понимаете что. Отвезли его в больницу и там он скончался, - пишет очевидец в сети.

27-летний Влад Строин был пауэрлифтером, кандидатом в мастера спорта, победителем первенства Кумертау по пауэрлифтингу. Занимал призовые места на первенствах Приволжского федерального округа. Он скончался 8 марта в реанимационном отделении больницы Кумертау, будучи в коме.

Напомним, Мелеузовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Одного 31-летнего подозреваемого задержали, еще двое находятся в розыске.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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