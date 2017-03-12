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В Уфе разыскивают 17-летнего подростка из Магнитогорска

12 марта 2017, 17:34
Даниль Халадеев ушел из дома 7 марта.

В Уфе разыскивают 17-летнего подростка Даниля Халадеева. Он 7 марта ушел из дома в Магниторгоске, с этого времени связь с ним прервалась. Информация об этом размещена в группе поиска пропавших детей по РБ.

Родители предполагают, что он может находиться в Уфе или Оренбурге.

Приметы: рост 180-183 см, худощавого телосложения, глаза черные. На правой руке имеется татуировка, прическа – ирокез темного цвета.

Был одет: удлиненная куртка с капюшоном, серая шапка, черные брюки, синие кроссовки, с собой был черный рюкзак, гитара в синем чехле.

Если вы видели или знаете, где может находиться Даниль, просьба позвонить по номерам: 89630945085, 89085764733 или 02.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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