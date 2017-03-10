Замглавы администрации Уфы Филиппова вызвали на допрос к следователю

По данным издания, господин Филиппов в сделке по продаже участка не участвовал, так как договор был заключен между Андреем Смышляевым и Евгением Ивушкиным (на тот момент ему принадлежал «Автореал»). Но последний сообщил, что бенифициаром сделки был Филиппов. Позже Ивушкин отказался от своих показаний и уголовное дело было прекращено, но потом он вновь их подтвердил. Поэтому в декабре прошлого года постановление об отмене возбуждения уголовного дела было признано необоснованным.