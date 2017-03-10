Замглавы администрации Уфы Филиппова вызвали на допрос к следователю

Первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова, который курирует имущественные и земельные вопросы в мэрии, вызвали в Следственный комитет для предъявления обвинения в налоговом преступлении, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники. По данным издания, встретиться со следователем он должен уже сегодня, 10 марта. Ранее господина Филиппова уже вызывали на допрос, но он не мог прийти из-за болезни.
Издание отмечает, что с 2015 года расследуется уголовное дело о неуплате подоходного налога в размере 3,7 млн руб. при совершении сделки по продаже уфимской компании «Автореал». Этой компании еще до назначения на пост вице-мэра владел господин Филиппов. «Автореалу» принадлежал участок на углу проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР. «Автореал» продал этот участок владельцу группы «Таганка» Андрею Смышляеву. Последний купил участок с истекающим сроком аренды, поэтому господин Смышляев не успел ничего там спроектировать и построить. Господин Филиппов, на тот момент уже работающий в мэрии, продлевать договор аренды отказался. Господин Смышляев обратился с заявлением в правоохранительные органы.
По данным издания, господин Филиппов в сделке по продаже участка не участвовал, так как договор был заключен между Андреем Смышляевым и Евгением Ивушкиным (на тот момент ему принадлежал «Автореал»). Но последний сообщил, что бенифициаром сделки был Филиппов. Позже Ивушкин отказался от своих показаний и уголовное дело было прекращено, но потом он вновь их подтвердил. Поэтому в декабре прошлого года постановление об отмене возбуждения уголовного дела было признано необоснованным.