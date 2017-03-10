В Уфе налоговик пойдет под суд за взяточничество

Бывший главбух «Мегастройсервис» 56-летняя Татьяна Сибагатуллина и 41-летняя налоговый инспектор Гульнара Рожкова обвиняются по статьям "Дача взятки в крупном размере должностному лицу через посредника" и "Посредничество во взяточничестве в крупном размере", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В мае 2016 года проходила налоговая проверка, в ходе которой Сибагатуллина решила передать взятку в размере 200 тысяч рублей руководителю проверяющей группы. Рожкова выступила посредником при передаче денег – ее задержали при вручении взятки.
На два жилых дома, земельный участок и две квартиры Рожковой общей стоимостью более 15 миллионов рублей наложен арест. Арест также наложен на «KIA Sportage» стоимостью более одного миллиона рублей, принадлежавший Сибагатуллиной.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения после вручения сообщницам обвинительного заключения.