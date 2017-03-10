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В Уфе налоговик пойдет под суд за взяточничество

10 марта 2017, 16:55
Инспектор выступила в качестве посредника при передаче взятки.

Бывший главбух «Мегастройсервис» 56-летняя Татьяна Сибагатуллина и 41-летняя налоговый инспектор Гульнара Рожкова обвиняются по статьям "Дача взятки в крупном размере должностному лицу через посредника" и "Посредничество во взяточничестве в крупном размере", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В мае 2016 года проходила налоговая проверка, в ходе которой Сибагатуллина решила передать взятку в размере 200 тысяч рублей руководителю проверяющей группы. Рожкова выступила посредником при передаче денег – ее задержали при вручении взятки.

На два жилых дома, земельный участок и две квартиры Рожковой общей стоимостью более 15 миллионов рублей наложен арест. Арест также наложен на «KIA Sportage» стоимостью более одного миллиона рублей, принадлежавший Сибагатуллиной.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения после вручения сообщницам обвинительного заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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