В Уфе директору сети автозаправок предъявили долг более четырех миллионов

С ноября 2015 по май 2016 года организация под руководством Шакирова не выплачивала зарплату 51 сотруднику, задолжав более четырех миллионов рублей. При этом компания, которая владела сетью автозаправок, имела на своем счету деньги – 42 миллиона рублей было потрачено на развитие бизнеса и выдачу собственной зарплаты.