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В Уфе директору сети автозаправок предъявили долг более четырех миллионов

9 марта 2017, 14:52
Зарплату вовремя не получали сотрудники, 51 человек.

50-летний директор ООО «Интеграл-Нефтепродукт» Ильдус Шакиров обвиняется по статье «Невыплата заработной платы», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С ноября 2015 по май 2016 года организация под руководством Шакирова не выплачивала зарплату 51 сотруднику, задолжав более четырех миллионов рублей. При этом компания, которая владела сетью автозаправок, имела на своем счету деньги – 42 миллиона рублей было потрачено на развитие бизнеса и выдачу собственной зарплаты.

Организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение трудовых прав граждан. После прокурорского вмешательства частично погашен долг по зарплате. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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