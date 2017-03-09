Рустэм Хамитов - на антикоррупционной комиссии: «Посмотрите и на себя»

Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провел заседание комиссии по противодействию коррупции. На нем подвели итоги антикоррупционной деятельности в 2016 году.
Рустэм Хамитов напомнил, что в ноябре и декабре прошлого года в республике проводились федеральные антикоррупционные проверки: с 21 по 23 ноября ее проводил аппарат полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, с 14 по 23 декабря - сводная группа администрации президента России.
- Отмечено, что действующая в республике нормативно-правовая основа противодействия коррупции в целом соответствует федеральному законодательству, - сказал Рустэм Хамитов. - Выстроено тесное взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, с Общероссийским народным фронтом. В средствах массовой информации организована соответствующая разъяснительная работа. Приняты меры по соблюдению запрета на получение подарков государственными и муниципальными служащими.
Рустэм Хамитов обратился к присутствовавшим в зале главам администрация городов и районов Башкирии:
- Бороться с этим злом надо постоянно, и начинать работу по очищению надо с муниципальных структур, тех, кто рядом с вами, кого вы знаете – людей, которые ходят на грани нарушения закона. В данном случае посмотрите и на себя. Может быть, где-то непроизвольно, невольно вами допускаются нарушения антикоррупционного законодательства, конфликт интересов. Достаточно широко сегодня трактуется это понятие. Но вы должны быть абсолютно чисты в вопросах, связанных с трудоустройством на работу родственников, знакомых и т.д.
Коррупция в Башкирии в цифрах
Основная часть заседания была закрыта для прессы. Есть только данные, которые привел секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов, говоря о борьбе с коррупцией в регионе:
- Следственными органами направлено для рассмотрения в суде 214 уголовных дел коррупционной направленности, в том числе в отношении 17 должностных лиц республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, обвиняемых в 47 коррупционных преступлениях.
- В результате работы МВД по РБ выявлено 112 преступлений коррупционной направленности, совершённых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.
- Наиболее подверженной коррупционным проявлениям является сфера совершения сделок с земельными участками. В коррупции, связанной с отчуждением земель, уличено 37 должностных лиц органов местного самоуправления. Уголовные дела возбуждены в 17 районах республики.
- За совершение коррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 33 должностных лица в госорганах республики и 108 – в органах местного самоуправления.
- В связи с утратой доверия уволен один сотрудник министерства лесного хозяйства и пять муниципальных служащих.