Рустэм Хамитов - на антикоррупционной комиссии: «Посмотрите и на себя»

- Бороться с этим злом надо постоянно, и начинать работу по очищению надо с муниципальных структур, тех, кто рядом с вами, кого вы знаете – людей, которые ходят на грани нарушения закона. В данном случае посмотрите и на себя. Может быть, где-то непроизвольно, невольно вами допускаются нарушения антикоррупционного законодательства, конфликт интересов. Достаточно широко сегодня трактуется это понятие. Но вы должны быть абсолютно чисты в вопросах, связанных с трудоустройством на работу родственников, знакомых и т.д.