Новый гендиректор ХК «Салават Юлаев» приступил к работе

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» подтвердили информацию СМИ о смене в руководстве.
- В ХК «Салават Юлаев» новый генеральный директор, - сообщается на официальном сайте клуба. - С 9 марта к работе на этой должности приступил Тагир Асхатович Ибрагимов, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации главы Республики Башкортостан.
Решение о смене гендиректора было принято на правлении клуба 7 марта. Ранее пост гендиректора занимал Валерий Нургутдинов. На правлении новым президентом клуба был избран Владимир Нагорный, руководитель администрации главы региона.
До этого в отставку ушел главный тренер клуба Игорь Захаркин, он покинул "Салават Юлаев" 3 марта после поражения в серии плей-офф от казанского "Ак Барса" 1:4.