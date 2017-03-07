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В Башкирии сотрудникам «Туймазыводоканала» вернули долги по зарплате

7 марта 2017, 17:32
Сумма задолженности составила почти пять миллионов рублей.

Судебные приставы добились возврата задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Туймазыводоканал» в размере почти 5 млн руб, сообщили в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство было возбуждено в январе. Руководство предприятия нашло возможность решить проблему, и деньги работникам вернули в полном объеме.
- По мнению старшего судебного пристава Туймазинского межрайонного отдела УФССП Рамиля Халимова, говорить об окончательном решении проблемы с долгами по зарплате в районе пока рано, - сообщили правоохранители. - Но наличие результатов, и неплохих, вселяет определенные надежды.

С начала этого года судебные приставы имели более 5 тысяч исполнительных производств по взысканию заработной платы, из них более 600 возбуждены в этом году. В результате за два месяца работникам предприятий Башкирии уже возвращено более 19,5 млн руб задолженности по заработной плате.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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