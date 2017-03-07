В Башкирии сотрудникам «Туймазыводоканала» вернули долги по зарплате

С начала этого года судебные приставы имели более 5 тысяч исполнительных производств по взысканию заработной платы, из них более 600 возбуждены в этом году. В результате за два месяца работникам предприятий Башкирии уже возвращено более 19,5 млн руб задолженности по заработной плате.