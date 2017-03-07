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В Башкирии 27-летний мужчина пытался убить гостя строительным инструментом

7 марта 2017, 12:35
Пострадавший выжил, благодаря соседям, пришедшим на помощь.

27-летнего жителя Дуванского района подозревают в покушении на убийство, сообщили в следственном комитете республики. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Вечером 25 февраля, по версии следствия, 27-летний хозяин дома поссорился с гостем и избил его строительным инструментом. Решив, что 47-летний потерпевший скончался от травм, злоумышленник ушел из дома. Соседи, которые услышали крик о помощи вызвали скорую. Следователи установили, что злоумышленник раньше привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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