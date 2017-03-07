В Башкирии 27-летний мужчина пытался убить гостя строительным инструментом

Вечером 25 февраля, по версии следствия, 27-летний хозяин дома поссорился с гостем и избил его строительным инструментом. Решив, что 47-летний потерпевший скончался от травм, злоумышленник ушел из дома. Соседи, которые услышали крик о помощи вызвали скорую. Следователи установили, что злоумышленник раньше привлекался к уголовной ответственности.