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Сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного чиновника мэрии Уфы

7 марта 2017, 12:42
Он подозревается в совершении мошенничества в крупном размере.

Сотрудники управления ФСБ России по Башкирии по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере вчера, 6 марта, задержали одного из сотрудников администрации столицы из числа руководящего состава, сообщает агентство «Башинформ». Высокопоставленный чиновник столичной мэрии требовал от руководителя одной из некоммерческой организации «откат» в размере более одного миллиона рублей, якобы за содействие в получении финансирования. Следователями УФСБ по Башкирии возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемому предъявлено обвинение, однако имя обвиняемого и обстоятельства, совершенного им преступления в интересах следствия пока не раскрываются, - пояснили в пресс-службе УФСБ по РБ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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