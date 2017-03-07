Мэрия Уфы снова отменила конкурс на распределение городских маршрутов

Управление транспорта и связи администрации Уфы аннулировало конкурс на распределение 17 городских маршрутов. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте мэрии.
Из документа следует, что данное решение принято во исполнение предписания Управления Федерального антимонопольной службы (ФАС) по Башкирии от 27 февраля, которое признало обоснованной жалобу Ассоциации пассажирских перевозчиков республики.
Конкурс был объявлен в конце сентября прошлого года. Всего на торги было выставлено 17 маршрутов. Контракт с победителями должны были заключить на пять лет.
Изначально подвести итоги конкурса планировалось 5 декабря прошлого года. Но провести его помешали многочисленные обращения в ФАС индивидуальных предпринимателей с жалобами на конкурсную документацию.
Всего осуществлять перевозки по 17 маршрутам захотели 23 перевозчика, которые подали заявки на участие в конкурсе. В сообщении мэрии отмечается, что с 9 марта организатор торгов осуществит возврат заявки на участие.
Напомним, что мэрия пытается провести торги с лета прошлого года. Тогда на торги выставлялось 86 городских маршрутов. Однако Управление антимонопольной службы по Башкирии обязало мэрию отменить конкурс на 28-ми из этих маршрутов. С жалобой на действия организатора торгов, Управление транспорта и связи городской мэрии, тогда обратился предприниматель Рамиль Файзуллин. Он обратил внимание ведомства на то, что власти города в нарушение закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом ...» «выставили на торги 28 маршрутов, которые не являются новыми и на которых уже работают перевозчики».