Мэрия Уфы снова отменила конкурс на распределение городских маршрутов

Напомним, что мэрия пытается провести торги с лета прошлого года. Тогда на торги выставлялось 86 городских маршрутов. Однако Управление антимонопольной службы по Башкирии обязало мэрию отменить конкурс на 28-ми из этих маршрутов. С жалобой на действия организатора торгов, Управление транспорта и связи городской мэрии, тогда обратился предприниматель Рамиль Файзуллин. Он обратил внимание ведомства на то, что власти города в нарушение закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом ...» «выставили на торги 28 маршрутов, которые не являются новыми и на которых уже работают перевозчики».