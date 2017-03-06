Задержанный в Уфе мужчина признался в нападении на 12-летнюю школьницу

Задержанный в Уфе в пятницу, 2 марта, мужчина, которого подозревали в нападении на 12-летнюю школьницу, дал признательные показания. Напомним, что на девочку напали в Уфе 2 марта на улице Рабкоров. 3 марта её родители обратились в полицию и рассказали, что у их дочери были похищены сережки.