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Задержанный в Уфе мужчина признался в нападении на 12-летнюю школьницу

6 марта 2017, 17:36
В этот же день еще одной его жертвой стала 18-летняя девушка.

Задержанный в Уфе в пятницу, 2 марта, мужчина, которого подозревали в нападении на 12-летнюю школьницу, дал признательные показания. Напомним, что на девочку напали в Уфе 2 марта на улице Рабкоров. 3 марта её родители обратились в полицию и рассказали, что у их дочери были похищены сережки.

По сведениям источника ГТРК «Башкортостан» в правоохранительных органах мужчина освободился из мест лишения свободы в середине февраля. Там он пробыл два года. В этот же день преступник совершил еще одно злодеяние. Он отобрал деньги у 18-летней девушки. По факту грабежей возбуждено уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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