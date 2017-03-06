В Уфе родители школы № 8 протестуют против нового директора

В уфимской школе номер восемь разразился скандал. Родители школы резко выступают против нового директора учебного учреждения Ларисы Насыровой. Их пугает тот факт, что о старом месте работы руководительницы СМИ несколько раз писали в негативном ключе. Мамы и папы школьников считают, что их школе новый директор не принесет ничего хорошего.
Как сообщила «Медиакорсети» председатель родительского комитета Ирина Кулакова, Насырова была назначена на должность первого марта. Пока в школе ничего плохого не произошло, но родители уверены, что это не повод мириться с ситуацией.
- Пока мы ее даже на рабочем месте не видели. – возмущается Ирина. – Один раз она была в школе в день назначения, но конструктивного разговора не получилось. Мы считаем, что директором школы должна быть завуч Елена Кудашева. Она уже дважды была и.о. директора и прекрасно справлялась со своими обязанностями.
Ранее Лариса Насырова руководила школой номер 69, которая несколько раз оказывалась в центре разного рода скандалов. В ноябре прошлого года СМИ писали о том, что в паблике школы появлялась информация с номерами телефонов продавцов спайса. В сеть были выложены снимки с номерами, написанными на школьной доске. В том же месяце родители возмущались страницей преподавателя физкультуры школы. Учитель выкладывал у себя на страницы записи категории 18+ , причем все они находились в открытом доступе.
Как сообщила Кулакова, сегодня вечером состоится встреча родительского комитета с главой администрации Советского района Уфы. По ее словам, против нового директора «все родители школы». Фактически закреплено недовольство более 200 человек: они поставили свои подписи против назначения Насырова на заседании родительского комитета в феврале.
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