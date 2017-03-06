В Уфе родители школы № 8 протестуют против нового директора

- Пока мы ее даже на рабочем месте не видели. – возмущается Ирина. – Один раз она была в школе в день назначения, но конструктивного разговора не получилось. Мы считаем, что директором школы должна быть завуч Елена Кудашева. Она уже дважды была и.о. директора и прекрасно справлялась со своими обязанностями.