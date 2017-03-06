В Уфе рассказали, как решат проблему обманутых дольщиков микрорайона "Урал"

- У БИДа (ЗАО «Башинвестдом» - прим.ред.) есть недвижимость в Кумертау и в Уфе, они ее реализуют, - пояснил журналистам Ягудин. – Но для покрытия расходов средств недостаточно, и поэтому мы сейчас думаем, как передать эти объекты другому застройщику в обмен на квартиры, которые еще не проданы. Пока он (застройщик – прим.) не определен.