В Уфе рассказали, как решат проблему обманутых дольщиков микрорайона "Урал"

Госкомстрой республики намерен передать недостроенные объекты «Башинвестдома» другому застройщику. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя госкомстроя республики Ильдар Ягудин.
- У БИДа (ЗАО «Башинвестдом» - прим.ред.) есть недвижимость в Кумертау и в Уфе, они ее реализуют, - пояснил журналистам Ягудин. – Но для покрытия расходов средств недостаточно, и поэтому мы сейчас думаем, как передать эти объекты другому застройщику в обмен на квартиры, которые еще не проданы. Пока он (застройщик – прим.) не определен.
Сейчас в перечне проблемных объектов – два объекта «Башинвестдома». Это литер 13 на ул. Софьи Перовской, литер 35 на ул. Дуванской в Уфе. Общее число пострадавших - 182 человека. ИФНС № 40 сейчас пытается добиться признания застройщика банкротом.