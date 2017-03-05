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Юрий Семин: Лоськов приехал в Уфу как играющий тренер

5 марта 2017, 19:06
Не исключено, что он выйдет на поле.

Сегодня в Уфе прошел матч чемпионата России по футболу. Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» из Самары - 3:0. Голы забили Ари (два гола) и Миранчук. В составе московской команды приехал и Дмитрий Лоськов. Его не было в заявке, и журналистов заинтересовало, в каком качестве он приехал.
- Он играющий тренер, - ответил Юрий Семин. - Не исключено, что в одном из матчей он выйдет на поле.
Напомним, футболистам «Уфы» в апреле предстоит дважды сыграть с «Локомотивом», один раз - в чемпионате, и один - в полуфинале Кубка.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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