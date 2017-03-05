В матче ФК «Уфа» - Терек эксперты ставят на команду из Грозного

- Новый тренер, который в «Уфу» не так давно пришел (Сергей Семак) — это тоже некий момент в пользу «Терека». Потому что пока новый тренер доведет свои взгляды на футбол до команды, пройдет время. Они-то на своем поле над раскупленным «Анжи» с большим трудом добились победы в Кубке, - отметил Ловчев. «Терек», опять же, играет при поддержке главы республики. Который опять начнет кричать в микрофон. И это начнет подгонять «Терек». Очень уж активно они начинают играть после того, как их Кадыров подгоняет. Поэтому здесь ставлю победу «Терека». Которая может быть и сухой. Но при этом вряд ли будет крупной. Все-таки «Уфа» — сухенькая команда, строго играет от обороны.