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В Башкирии при пожаре погибла женщина и пострадали двое детей

5 марта 2017, 11:43
Всего госпитализировано 4 местных жителя села Ермолаево

Утром 5 марта в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении тела женщины в после тушения пожара в одном из домов села Ермолаево Куюргазинского района республики, сообщает пресс-служба следственного комитета. Один из жилых домов в селе Ермолаево загорелся под утро В результате сильного пожара строение выгорело полностью, после тушения пожара, в доме обнаружено тело пожилой хозяйки. Еще 4 местных жителей госпитализированы, среди них 2 несовершеннолетних внуков хозяйки дома. Следователи рассматривают 2 версии случившегося: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после осмотра будут назначены пожарно-техническая экспертиза и экспертные исследования для определения причин гибели женщины и оценки степени вреда здоровью 4 выживших.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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