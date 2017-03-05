В Башкирии при пожаре погибла женщина и пострадали двое детей

Утром 5 марта в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении тела женщины в после тушения пожара в одном из домов села Ермолаево Куюргазинского района республики, сообщает пресс-служба следственного комитета. Один из жилых домов в селе Ермолаево загорелся под утро В результате сильного пожара строение выгорело полностью, после тушения пожара, в доме обнаружено тело пожилой хозяйки. Еще 4 местных жителей госпитализированы, среди них 2 несовершеннолетних внуков хозяйки дома. Следователи рассматривают 2 версии случившегося: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.