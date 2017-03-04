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В Уфимском районе водитель «Газели» сбил пожилого мужчину и скрылся

4 марта 2017, 14:34
Пострадавший впал в кому.

Вечером 3 марта в деревне Жуково Уфимского района недалеко от спуска к железнодорожному мосту водитель грузовой «Газели» сбил пожилого мужчину. Машина протащила попавшего под нее мужчину несколько десятков метров, сообщили очевидцы ДТП, а водитель затем скрылся с места происшествия.

Пострадавший впал в кому и получил переломы обеих рук и разрыв селезенки. Ведутся поиски водителя «Газели».

- За минувшие сутки на дорогах республики совершено 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД. - Инспекторами ДПС выявлено 3510 различных нарушений ПДД. При этом 84 водителя задержаны в состоянии опьянения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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