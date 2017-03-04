В Уфимском районе водитель «Газели» сбил пожилого мужчину и скрылся

Вечером 3 марта в деревне Жуково Уфимского района недалеко от спуска к железнодорожному мосту водитель грузовой «Газели» сбил пожилого мужчину. Машина протащила попавшего под нее мужчину несколько десятков метров, сообщили очевидцы ДТП, а водитель затем скрылся с места происшествия.