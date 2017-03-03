В Уфе завтра пройдут четыре сельскохозяйственные ярмарки

Завтра, 4 марта, в трех районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города. Мясо, овощи, молочные продукты, мед и кондитерские изделия будут продавать фермерские хозяйства из 32 районов республики
Приобрести продукцию сельхозпроизводителей можно будет в Октябрьском, Ленинском и Орджоникидзевском районах:
- на площади перед Дворцом Спорта,
- на площади перед сквером «Волна» в Затоне,
- на площади перед дворцом Орджоникидзе в Черниковке,
- на алее на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по в Сипайлово.
Время торговли с 10:00 до 16:00.
- Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжатся в марте по субботам, - уточнили в пресс-службе мэрии.