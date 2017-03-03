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В Уфе завтра пройдут четыре сельскохозяйственные ярмарки

3 марта 2017, 15:35
В марте они будут организованы каждую субботу.

Завтра, 4 марта, в трех районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города. Мясо, овощи, молочные продукты, мед и кондитерские изделия будут продавать фермерские хозяйства из 32 районов республики

Приобрести продукцию сельхозпроизводителей можно будет в Октябрьском, Ленинском и Орджоникидзевском районах:

- на площади перед Дворцом Спорта,

- на площади перед сквером «Волна» в Затоне,

- на площади перед дворцом Орджоникидзе в Черниковке,

- на алее на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по в Сипайлово.

Время торговли с 10:00 до 16:00.

- Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжатся в марте по субботам, - уточнили в пресс-службе мэрии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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