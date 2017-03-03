В Уфе коммерсант продавал трудовые книжки с поддельными записями

Заместитель директора в конце декабря 2016 года разместил в интернете объявление о том, что он за деньги вносит в трудовые книжки записи о трудовой деятельности в своей компании. Трем откликнувшимся на объявление местным жителям он за 12 тысяч рублей изготовил трудовые книжки с поддельными записями о работе в ООО «Регион».