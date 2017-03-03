В Уфе коммерсант продавал трудовые книжки с поддельными записями

В Башкирии на 30-летнего заместителя директора ООО «Регион» завели уголовное дело по статьям «Коммерческий подкуп» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сообщает пресс-служба следственного комитета республики.
Заместитель директора в конце декабря 2016 года разместил в интернете объявление о том, что он за деньги вносит в трудовые книжки записи о трудовой деятельности в своей компании. Трем откликнувшимся на объявление местным жителям он за 12 тысяч рублей изготовил трудовые книжки с поддельными записями о работе в ООО «Регион».
Сейчас проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Если вы знаете о дополнительных эпизодах преступной деятельности замдиректора ООО «Регион», обратитесь в полицию по телефонам: 8(347) 251-75-07, 8 (347) 251-62-51 или по телефону 02.