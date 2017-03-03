Соперник «Уфы» в Кубке России по футболу проведет матч на стадионе «Нефтяник»

Так что любителям футбола стоит сходить на матч будущего соперника «Уфы» в это воскресенье.

Начало поединка в 16:00 по уфимскому времени (14:00 МСК).

- Приобрести билеты на предстоящую игру можно в кассах стадиона «Нефтяник» 4 марта (с 10:00 до 20:00 по местному времени), а также в день матча 5 марта (с 10:00 по местному времени), - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа». - Стоимость одного билета – 200 рублей.



Решение о проведении этого матча в Уфе было принято по рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России. Они настоятельно не рекомендовали проводить игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург».