Соперник «Уфы» в Кубке России по футболу проведет матч на стадионе «Нефтяник»

В это воскресенье, 5 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 18-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом», сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».
Матч интересен тем, что можно будет посмотреть, как играет «Локомотив», будущий соперник «Уфы» в полуфинале Кубка России по футболу. Напомним, «Уфа», обыграв «Анжи» (1:0), теперь играет в полуфинале с «Локомотивом» 5 апреля. На каком поле пройдет встреча, станет известно после жеребьевки.
Так что любителям футбола стоит сходить на матч будущего соперника «Уфы» в это воскресенье.
Начало поединка в 16:00 по уфимскому времени (14:00 МСК).
- Приобрести билеты на предстоящую игру можно в кассах стадиона «Нефтяник» 4 марта (с 10:00 до 20:00 по местному времени), а также в день матча 5 марта (с 10:00 по местному времени), - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа». - Стоимость одного билета – 200 рублей.
Решение о проведении этого матча в Уфе было принято по рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России. Они настоятельно не рекомендовали проводить игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург».