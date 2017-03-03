Рустэм Хамитов: Отставка Захаркина была вполне ожидаема

- Наша команда проиграла много игр и конечно отставка главного тренера команды Игоря Захаркина была вполне ожидаема,Я как болельщик "Салавата Юлаева", конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне, В чемпионате клуб лихорадило, а первый круг плей-офф - команда покидает турнир. Какие чувства? Такие же, как у всех наших болельщиков республики Башкортостан и за ее пределами, мы не довольны тем, что показала команда в этом году, - сказал глава Башкирии. - Необходимо переформатировать работу клуба, настроив его не на поражения, а на победы. "Салават Юлавев" должен быть всегда в числе лучших клубов России. Это обязательное условие.

