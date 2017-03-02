В Уфе ищут виновницу ДТП, скрывшуюся с места аварии

Вчера, 1 марта, в Уфе в 19:17 напротив Гагарина, 32 неустановленный водитель красного «Nissan JUKE» наехал на женщину (1953 года рождения) на пешеходном переходе, двигаясь со стороны «Корсо» в сторону улицы Н. Ковшовой.