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В Уфе ищут виновницу ДТП, скрывшуюся с места аварии

2 марта 2017, 10:47
Свидетелей ДТП просят откликнуться.

Вчера, 1 марта, в Уфе в 19:17 напротив Гагарина, 32 неустановленный водитель красного «Nissan JUKE» наехал на женщину (1953 года рождения) на пешеходном переходе, двигаясь со стороны «Корсо» в сторону улицы Н. Ковшовой.

Женщина получила телесные повреждения в результате наезда. Сейчас полиция разыскивает виновницу ДТП. Задние габаритные огни автомобиля неисправны. Водитель – светловолосая женщина примерно 35 лет.

ГИБДД Уфы ищет очевидцев произошедшего. Если вы имеете какую-либо информацию о случившемся, позвоните по телефонам: 8-(937)-15-01-777 или 279-33-26 или 02.

Видео происшествия сняли на камеру.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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