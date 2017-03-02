В Уфе ищут виновницу ДТП, скрывшуюся с места аварии

Вчера, 1 марта, в Уфе в 19:17 напротив Гагарина, 32 неустановленный водитель красного «Nissan JUKE» наехал на женщину (1953 года рождения) на пешеходном переходе, двигаясь со стороны «Корсо» в сторону улицы Н. Ковшовой.
Женщина получила телесные повреждения в результате наезда. Сейчас полиция разыскивает виновницу ДТП. Задние габаритные огни автомобиля неисправны. Водитель – светловолосая женщина примерно 35 лет.
ГИБДД Уфы ищет очевидцев произошедшего. Если вы имеете какую-либо информацию о случившемся, позвоните по телефонам: 8-(937)-15-01-777 или 279-33-26 или 02.
Видео происшествия сняли на камеру.