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В Башкирии осужден виновник ДТП, в котором погибли двое

2 марта 2017, 14:43
Мужчину обязали выплатить миллион рублей за моральный вред.

29-летний житель Бирска Ильдар Габдуллин признан виновным в совершении преступления по статье «Нарушение ПДД при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре прошлого года Габдуллин за рулем автомобиля работодателя «Toyota Hilux» ехал в Бирск домой, выехал на встречку для обгона грузовика и столкнулся с автомобилем «Богдан». В результате столкновения 47-летний водитель встречного автомобиля и его 22-летний коллега-пассажир скончались от полученных травм.

Подсудимый признал вину и выплатил родственникам 22-летнего погибшего 800 тысяч рублей. Суд приговорил Габдуллина к двум с половиной годам в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на 2 года. По решению суда он обязан выплатить вдове и сыну 47-летнего потерпевшего компенсацию в размере одного миллиона рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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