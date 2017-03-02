В Башкирии осужден виновник ДТП, в котором погибли двое

Подсудимый признал вину и выплатил родственникам 22-летнего погибшего 800 тысяч рублей. Суд приговорил Габдуллина к двум с половиной годам в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на 2 года. По решению суда он обязан выплатить вдове и сыну 47-летнего потерпевшего компенсацию в размере одного миллиона рублей.