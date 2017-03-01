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В Уфе будут судить троих людей за сбыт контрафактного алкоголя

1 марта 2017, 12:41
Дело передано в суд.

В Калининский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении 47-летнего Олега Зуева, 50-летнего Амира Казиханова и 28-летнего гражданина Казахстана Романа Астафьева, которых обвиняют в производстве и реализации контрафактного алкоголя.

Им предъявлены обвинения по статьям «хранение, перевозка и сбыт товаров, которые не отвечают требования безопасности жизни и здоровья потребителей» и «продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере».

Следствие считает, что сообщники покупали этиловый спирт у неустановленных лиц и изготавливали алкогольные напитки, смешивая его с водой в стиральных машинах в арендованном гараже.

Алкоголь они продавали в гаражных боксах по цене 5 литров за 250-300 руб.

Задержаны они были в июне прошлого года в ходе «контрольной закупки».

- В ходе обысков было изъято свыше 11 тыс литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в пластиковые баллоны. Ее стоимость оценивается в полтора миллиона рублей. Экспертиза выявила, что в изъятом алкоголе содержатся сивушные масла, метанол, уксусные альдегиды, - отмечается в сообщении прокуратуры республики.

Свою вину обвиняемые полностью признали.

В настоящее время на автомобиль Зуева марки «Lexus», зарегистрированный на его родственника, наложен арест.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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