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В Башкирии замглавы района осуждена за раздачу премий

1 марта 2017, 11:49
Она потратила на премии более 2 миллионов бюджетных средств.

Абзелиловский районный суд Башкирии признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Абзелиловского района Лилию Мухаметдинову. Суд запретил ей в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Башкирии.

В суде установлено, что Лилия Мухаметдинова с января по ноябрь 2015 года «в нарушение нормативных актов, устанавливающих надбавки и доплаты, в целях повышения своего авторитета перед подчиненными работниками, из корыстной и иной личной заинтересованности издала приказы, которыми себе и 14 работникам финансового управления незаконно установила стимулирующие выплаты».

Общая сумма выплат составила более 2 млн руб.

Свою вину она признала и погасила ущерб.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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