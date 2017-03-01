mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии с детьми будут сидеть бесплатные няни

1 марта 2017, 14:26
Соцработники будут следить за детьми в отсутствии родителей.

Министерство труда и социальной защиты республики запустило новую услугу – бесплатная государственная няня, сообщает телеканал БСТ.

Этой услугой могут воспользоваться родители с детьми до трех лет, а также семьи, в которых проживают дети-инвалиды без ограничения возраста. Услуга предоставляется не чаще восьми раз в месяц. При этом отсутствовать взрослые могут не дольше трех с половиной часов. Для малоимущих семей услуга предоставляется бесплатно, всем остальным необходимо будет внести около 140 рублей.

Еще одно нововведение от минтруда – компании, задолжавшие зарплаты своим работникам, могут отстранить от госзакупок. За 2016 год удалось ликвидировать просрочку в сумме 628 миллионов рублей. При этом коэффициент трудовой напряженности в Башкирии снижен в 1,5 раза.

- Это говорит о том, что уменьшилось количество безработных и увеличилось количество вакансий. Вот эти два встречных движения привели к такому неплохому результату. Что очень радует, реальная зарплата увеличилась на 1,1%. Это немного, но всё-таки рост, у нас нет в этом году провисания по реальным заработным платам, - сказала министр труда и социальной защиты Республики Башкортостан Ленара Иванова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07