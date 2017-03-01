В Башкирии с детьми будут сидеть бесплатные няни

- Это говорит о том, что уменьшилось количество безработных и увеличилось количество вакансий. Вот эти два встречных движения привели к такому неплохому результату. Что очень радует, реальная зарплата увеличилась на 1,1%. Это немного, но всё-таки рост, у нас нет в этом году провисания по реальным заработным платам, - сказала министр труда и социальной защиты Республики Башкортостан Ленара Иванова.