В Башкирии с детьми будут сидеть бесплатные няни

Министерство труда и социальной защиты республики запустило новую услугу – бесплатная государственная няня, сообщает телеканал БСТ.
Этой услугой могут воспользоваться родители с детьми до трех лет, а также семьи, в которых проживают дети-инвалиды без ограничения возраста. Услуга предоставляется не чаще восьми раз в месяц. При этом отсутствовать взрослые могут не дольше трех с половиной часов. Для малоимущих семей услуга предоставляется бесплатно, всем остальным необходимо будет внести около 140 рублей.
Еще одно нововведение от минтруда – компании, задолжавшие зарплаты своим работникам, могут отстранить от госзакупок. За 2016 год удалось ликвидировать просрочку в сумме 628 миллионов рублей. При этом коэффициент трудовой напряженности в Башкирии снижен в 1,5 раза.
- Это говорит о том, что уменьшилось количество безработных и увеличилось количество вакансий. Вот эти два встречных движения привели к такому неплохому результату. Что очень радует, реальная зарплата увеличилась на 1,1%. Это немного, но всё-таки рост, у нас нет в этом году провисания по реальным заработным платам, - сказала министр труда и социальной защиты Республики Башкортостан Ленара Иванова.