В Башкирии наказали женщину за обрушившийся с крыши снег

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении начальника участка №1 ООО «ЖК Уральский» Натальи Табабиловой. Женщину признали виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Правоохранители установили, что осужденная вовремя не организовала очистку от снега и наледи кровли пятиэтажного дома по ул.Элеваторная. Из-за этого весной 2016 года глыба обрушилась на пенсионерку и ее малолетнюю внучку, которые выходили из подъезда.
Бабушка получила ушиб, а внучка - серьезные травмы. Малышка потеряла сознание и попала в реанимацию.
Начальница участка свою вину признала. Ее приговорили к 2 годам условно и к выплате 200 тысяч рублей пострадавшей семье.