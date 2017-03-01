В Башкирии наказали женщину за обрушившийся с крыши снег

Правоохранители установили, что осужденная вовремя не организовала очистку от снега и наледи кровли пятиэтажного дома по ул.Элеваторная. Из-за этого весной 2016 года глыба обрушилась на пенсионерку и ее малолетнюю внучку, которые выходили из подъезда.