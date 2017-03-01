"Уфа" в полуфинале Кубка России по футболу сыграет с "Локомотивом"

Напомним, 1 марта "Уфа" обыграла в четвертьфинале Кубка "Анжи" - 1:0, "Рубин" с таким же счетом выиграл у "Сибири", а 28 февраля "Урал" по пенальти обыграл "Краснодар" ( в основное время "Урал сумел добиться ничьей - 3:3, проигрывая 0:3).