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"Уфа" в полуфинале Кубка России по футболу сыграет с "Локомотивом"

1 марта 2017, 23:33
Определился соперник уфимского клуба.

Московский "Локомотив" обыграл своего соперника по четвертьфиналу Кубка России по футболу - "Тосно" - со счетом 1:0.

Таким образом определились все пары полуфиналистов престижного футбольного турнира.

"Уфа" сыграет с "Локомотивом", а "Урал" - с "Рубином". На каком поле будут играть команды, решит жеребьевка.

Напомним, 1 марта "Уфа" обыграла в четвертьфинале Кубка "Анжи" - 1:0, "Рубин" с таким же счетом выиграл у "Сибири", а 28 февраля "Урал" по пенальти обыграл "Краснодар" ( в основное время "Урал сумел добиться ничьей - 3:3, проигрывая 0:3).

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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