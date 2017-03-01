На зубы жителей Башкирии из бюджета потрачено 1,5 миллиарда рублей

- Соотношение вылеченных зубов к удаленным в регионе достаточно стабильно и находится на высоком уровне, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Ортодонтическое лечение (лечение врожденных челюстных патологий - прим.ред.) получили более 22, 7 тысяч пациентов. Диагноз злокачественного образования полости рта подтвержден у 102 пациентов. Запущенные формы злокачественных новообразований определены у 34 пациентов.