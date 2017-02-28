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Валерий Трофимов рассказал, каким образом будут увеличиваться доходы Уфы

28 февраля 2017, 13:46
Председатель горсовета назвал основные направления, по которым планируется работать, чтобы увеличить финансовые поступления.

Основными источниками доходов бюджета Уфы должны стать муниципальное имущество, инвестиции и муниципально-частное партнерство. Помимо этого необходимо сделать ставку на «не наращивание долгов». Об этом заявил сегодня председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов.

- Имущество города сегодня оценивается в 102 миллиарда рублей, но используется оно несколько неэффективно, - пояснил Трофимов. - Что касается инвестиций, то необходимо создать такую систему, когда в город придут инвестиции.
Также Трофимов отметил, что город не будет наращивать кредиторскую задолженность. На сегодня она составляет около 10 миллиардов рублей. Председатель горсовета подчеркнул, что в этом отношении Уфа выглядит неплохо на фоне других городов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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