Валерий Трофимов рассказал, каким образом будут увеличиваться доходы Уфы

- Имущество города сегодня оценивается в 102 миллиарда рублей, но используется оно несколько неэффективно, - пояснил Трофимов. - Что касается инвестиций, то необходимо создать такую систему, когда в город придут инвестиции.

Также Трофимов отметил, что город не будет наращивать кредиторскую задолженность. На сегодня она составляет около 10 миллиардов рублей. Председатель горсовета подчеркнул, что в этом отношении Уфа выглядит неплохо на фоне других городов.