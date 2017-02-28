В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Mitsubishi» и Камаз

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, по предварительной версии водитель «Mitsubishi» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Камаз. В результате аварии 71-летний водитель кроссовера скончался на месте, его 57-летняя супруга доставлена в больницу с многочисленными переломами, также медицинская помощь потребовалась и водителю грузовика.