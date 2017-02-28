Александр Николаев: В Башкирии прекратили деятельность Федерация хоккея России

- Мною в адрес Министерства молодежной политики и спорта РБ на имя Иванюты А.И. было отправлено письмо с просьбой пригласить меня , как президента РОО «Федерации хоккея РБ» и представителя минспорта России на заседание аккредитационной комиссии, но несмотря на мою просьбу 17 февраля аккредитационная комиссия министерства молодежной политики и спорта РБ провела заседания не пригласив ни меня, ни представителя минспорта России и лишили государственной аккредитации РОО «Федерацию хоккея РБ». Лишив нас аккредитации, местные власти прекратили многолетнюю деятельность Федерации хоккея республики, которая все эти годы была одним из самых активных членов

Федерации хоккея России. Федерация хоккея России фактически прекратила свою деятельность на территории республики. Личные амбиции людей, которые взяли на себя руководство хоккеем, помноженные на некомпетентность и отсутствие мысли, привели не только к ликвидации нашей Федерации, но и к ликвидации всего того, чем гордился башкирский хоккей.

В течение нескольких месяцев мы находились в осадном положении. Правительство лишило нас финансирования, самым безобразным образом передав средства спонсора некоей объединённой федерации хоккея. Всем местным органам власти запретили сотрудничать с нами. Нас лишали льда и информационной поддержки. Наши многочисленные детские и любительские турниры были ликвидированы. Десятки команд и сотни детей впервые за многие годы остались этой зимой без хоккея.

Наше обращение к руководителю региона осталось без ответа. Более того, оно было переправлено инициатору ликвидации нашей организации. Круг замкнулся. Перспектив на то, чтобы достучаться до ума и сердец руководителей региона, у нас не осталось. О данном конфликте стало известно Президенту Российской Федерации Путину В.В. Я уверен, что будут приняты правильные меры, виновные чиновники и функционеры будут наказаны и РОО «Федерация хоккея РБ» продолжит свою работу по развитию хоккея в нашей республике.