В Уфе задержали водителя маршрутки без прав

Выяснилось, что 41-летний водитель, житель Буздякского района, был ранее лишен прав на полтора года за вождение в нетрезвом состоянии. Права водитель не сдал. За это нарушение его ждет штраф 30 тысяч рублей или арест до 15 суток, либо обязательные работы.