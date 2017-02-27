В Уфе задержали водителя маршрутки без прав

Днем 26 февраля в Уфе сотрудники ДПС остановили автобус «Mercedes», двигавшийся по маршруту 51А, которым управлял злостный нарушитель ПДД, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. В автобусе ехало 12 пассажиров.
Выяснилось, что 41-летний водитель, житель Буздякского района, был ранее лишен прав на полтора года за вождение в нетрезвом состоянии. Права водитель не сдал. За это нарушение его ждет штраф 30 тысяч рублей или арест до 15 суток, либо обязательные работы.