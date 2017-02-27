mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе задержали водителя маршрутки без прав

27 февраля 2017, 15:45
Он лишился их за вождение в пьяном виде.

Днем 26 февраля в Уфе сотрудники ДПС остановили автобус «Mercedes», двигавшийся по маршруту 51А, которым управлял злостный нарушитель ПДД, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. В автобусе ехало 12 пассажиров.

Выяснилось, что 41-летний водитель, житель Буздякского района, был ранее лишен прав на полтора года за вождение в нетрезвом состоянии. Права водитель не сдал. За это нарушение его ждет штраф 30 тысяч рублей или арест до 15 суток, либо обязательные работы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07