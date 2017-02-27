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В Уфе пройдет «матч дружбы» между болельщиками «СЮ» и «Ак Барса»

27 февраля 2017, 09:56
Игра пройдет в «Уфа Арене».

Сегодня в Уфе пройдет товарищеский матч между болельщиками хоккейных клубов «Салават Юлаев» и «Ак Барс», сообщили в пресс-службе клуба. Игра начнется в «Уфа Арене» в 19.15 уфимского времени. Вход для зрителей свободный.

- Подобные игры, именуемые «Матч дружбы», проводятся не в первый раз, - сообщили в клубе. - Название выбрано не случайно: товарищеские хоккейные матчи призваны показать, что болельщики «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» не являются враждебно настроенными друг другу и сразу после окончания матча «враги на площадке» становятся дружественными любителями хоккея.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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