В Уфе пройдет «матч дружбы» между болельщиками «СЮ» и «Ак Барса»

- Подобные игры, именуемые «Матч дружбы», проводятся не в первый раз, - сообщили в клубе. - Название выбрано не случайно: товарищеские хоккейные матчи призваны показать, что болельщики «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» не являются враждебно настроенными друг другу и сразу после окончания матча «враги на площадке» становятся дружественными любителями хоккея.