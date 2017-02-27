В Ленинском районе Уфы выясняют, какие нужно отремонтировать дороги

Администрация Ленинского района Уфы у себя на странице в социальной сети «Вконтакте» проводит опрос на тему «Какие улицы следует отремонтировать в первую очередь в Ленинском районе?».
В сообщении говорится, что в Ленинском районе уже ведутся работы по подготовке к ямочному ремонту дорог: производится ревизия и ремонт техники, которая будет задействована при производстве работ по асфальтировке дорог; подготовлен список улиц, где будет проходить ремонт дорог и тротуаров.
- Первоначально будут приниматься меры по ямочному ремонту улиц 1-ой категории с высокой интенсивностью движения и большая пропускная способность. В последствии будет уделено внимание тем улицам, которые отнесены к 2-й и 3-й категориям, - пояснил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.
Администрация просит жителей ответить на вопрос о том, какие, по их мнению, улицы нужно отремонтировать в первую очередь. За 25 дней в нем приняло участие почти 300 человек.
Жителям предлагается выбрать из трех вариантов:
1) - ул. Петра Комлева (от ул. Чернышевского до ул. Ключевской); ул. Свердлова (от ул. Гаражной до ул. Стрелочной); ул. Вагонная (от жилого дома № 3 до № 21).
2) - ул. Воронежская от жилого дома № 25 «в» до ул. Карьерная; 2-ая Перевалочная (вся); ул. Ленинградская.
3) - 2 пер. Жуковского, пер. Башкирский, ул. Затонская.
Пока более половины проголосовавших выбрали второй вариант.