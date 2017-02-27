В Ленинском районе Уфы выясняют, какие нужно отремонтировать дороги

В сообщении говорится, что в Ленинском районе уже ведутся работы по подготовке к ямочному ремонту дорог: производится ревизия и ремонт техники, которая будет задействована при производстве работ по асфальтировке дорог; подготовлен список улиц, где будет проходить ремонт дорог и тротуаров.